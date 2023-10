Esercito Italiano e Croce Rossa, a Barletta il 25° convegno sanitario

BARLETTA – Si terrà nel Castello Svevo di Barletta, dal 12 al 15 ottobre, il convegno nazionale degli ufficiali medici e del personale sanitario. Presentato in sala Giunta di Palazzo di Città l’appuntamento della prossima settimana, che si svolgerà in Puglia per la prima volta. Il sindaco Cosimo Cannito ha incontrato i rappresentanti dell’Esercito Italiano e della Croce Rossa.

Non solo il convegno sanitario, ma anche un’occasione per un’esercitazione congiunta con l’82° Reggimento Fanteria Torino, storica caserma di Barletta, e uno spettacolo musicale della banda militare. Tanti i temi da trattare nella quattro giorni di ottobre.

