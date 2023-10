BAT, Ufficio Scolastico Provinciale: slitta la consegna della sede

BARLETTA – La consegna dell’Ufficio Scolastico Provinciale della BAT non avverrà il 27 ottobre. Nonostante le necessità e le pressioni dei sindacati a ridosso della data indicata dai vertici politici del territorio, la manutenzione di Palazzo San Domenico non verrà completata entro i termini previsti in estate. La conferma arriva dal sindaco di Barletta Cosimo Cannito, dopo l’incontro di mercoledì in Prefettura. Previsto un sopralluogo tecnico nell’edificio insieme ai vertici della Provincia.

