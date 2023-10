Accademy della Meccanica, studenti in aula ma già assunti

BARI – Quattordici corsisti giovani e già assunti con contratto di apprendistato di primo livello di 12 mesi. Ora si fa sul serio. Prima giornata d’aula per i ragazzi della prima Academy della Meccanica di Bari, il progetto di formazione professionale sviluppato dalla Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari – Bat, in partnership con Ifoa e Federazione Generation Italy Ets. Il corso, presentato a dicembre scorso, risponde alle esigenze di un comparto come quello dell’industria meccanica che sempre più spesso ha difficoltà nel reperire le figure professionali per crescere. Di qui nasce l’Accademy che punta – insieme a partner del settore – a formare nuovi Tecnici operatori macchina Cnc e Manutentori meccanici da inserire nelle aziende delle province di Bari e Bat.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp