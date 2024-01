Nardò, Ragno: ‘Temevo questa gara, bravi a sfruttare l’episodio’

“È stata una gara di grande equilibrio, così come ce la aspettavamo. Temevo molto questa partita perché c’era grande entusiasmo e non conoscevamo ancora il nostro campo. Non poteva essere una sfida spettacolare perché in questa fase gli scontri diretti sono così, vengono decisi da episodi. Per questo la abbiamo preparata soprattutto sul piano mentale e i ragazzi, al netto di qualche distrazione, hanno risposto benissimo”. Così Nicola Ragno, allenatore del Nardó dopo la gara vinta con la Fidelis Andria.

