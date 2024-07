Nardò. Musica e Magia tra piano e percussioni

Continua il cammino itinerante Summer Edition 2024 del Conservatorio Tito Schipa di Lecce con una programmazione che mira a portare in scena dal vivo il ruolo strategico del Conservatorio con il suo carico di storia e la rinomata tradizione di Alta Formazione attraverso concerti in grado di valorizzare i giovani talenti e sancire nuove collaborazioni istituzionali con l’obiettivo di aprire nuovi orizzonti. Ieri sera tappa in piazza Castello a Nardò con l’Ensemble Piano for Percussion che ha portato in scena “Musica e Magia” un concerto dal titolo evocativo per far volare con la fantasia in mondi incantati o in posti tetri come cimiteri, dove la morte batte le ore con un violino scordato. L’Ensemble “Piano-for-Percussion” è una formazione del Conservatorio che unisce le scuole di Pianoforte della Prof. Mariagrazia Lioy e di Strumenti a Percussione del M° Fulvio Panico che si propongono di portare in scena in formazione cameristica alcune delle più belle pagine Sinfoniche scritte per grande orchestra. Gli arrangiamenti e la Direzione sono affidati alla prof.ssa Silvia Stella, docente di Teoria e Analisi. Così Nardò ha potuto apprezzare questa formazione che è un unicum nel panorama musicale nazionale.

