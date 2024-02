Nardò, Giovanni Ferraro in pole per sostituire Ragno

Avvicendamento in vista sulla panchina del Nardò. Come già raccontato nella giornata di ieri Nicola Ragno verrà sollevato nelle prossime ore dal proprio incarico di allenatore dei granata. Per sostituirlo sono stati sondati diversi tecnici nelle ultime ore, ma la proprità del club neretino ha fin da subito risposto al nome di Giovanni Ferraro. L’ex Catania e Giugliano avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la società del presidente Alessio Antico, e l’ufficialità potrebbe arrivare già in giornata. Ferraro potrebbe dunque diventare a stretto giro il nuovo allenatore del Nardò.

DERBY FATALI

Sebbene nelle ultime due giornate siano arrivate due sconfitte, il Nardò è rimasto sul podio ad una lunghezza dal Martina secondo classificato ed a quattro punti dall’Altamura capolista. I ko maturati nei derby salentini con Casarano e Gallipoli si sono però dimostrati fatali per mister Nicola Ragno, tornato alla guida dei granata nell’estate 2022 ed esonerato (verosimilmente) nella giornata di oggi.

