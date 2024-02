Calcio in lutto, morto l’ex Inter Andreas Brehme

Il mondo del calcio in lutto. È morto a 63 anni Andreas Brehme, ex terzino tra le altre di Bayern Monaco e Inter. Con la Germania ha vinto il Mondiale in Italia nel 1990 segnando il rigore decisivo in finale con l’Argentina.

Arrivato a Milano nel 1988, in nerazzurro Brehme ha collezionato 154 presenze segnando 12 gol ed è stato uno dei protagonisti dell’Inter dei record, vincendo lo scudetto del 1989 oltre a una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana.

