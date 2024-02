Nardò, ufficiale: esonerato Nicola Ragno

Fatale la sconfitta di Gallipoli per Nicola Ragno. Come anticipato da Antenna Sud, il tecnico di Molfetta è stato esonerato e ora c’è anche l’ufficialità del Nardò. Attraverso una nota, il club neretino “comunica di aver sollevato Mr. Nicola Ragno dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata e per il bellissimo traguardo della vittoria dei play-off della scorsa annata, oltre all’augurio di un brillante prosieguo di carriera. L’AC Nardò è al lavoro per l’individuazione e l’affidamento del mandato al nuovo tecnico”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author