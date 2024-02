Settore ospiti del Capozza di Casarano inagibile, Martina non ci sta

“Nelle scorse ore abbiamo appreso, tramite PEC, dell’inagibilità del settore ospiti dello «stadio Capozza» di Casarano in vista della partita che domenica disputeremo alle ore 14.30”. Comincia così un comunicato stampa emesso dal Martina, che chiede una riunione con gli organi competenti per “rivedere questa decisione nel nome del buon senso e della sportività che ha sempre contraddistinto il nostro modo di vedere il calcio”.

“Come Martina Calcio, nel corso dell’ultima settimana abbiamo effettuato tempestivamente dei lavori al nostro settore ospiti per consentire ai tifosi della Palmese di essere presente al seguito della propria squadra e chiediamo che questo venga fatto anche nei nostri confronti, soprattutto in uno stadio con un settore ospiti assolutamente capiente come quello del «Capozza»”, conclude la nota del club biancazzurro.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author