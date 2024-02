Mozione per Alexei Navalny cittadino onorario della Puglia

“Una mozione del Consiglio regionale per nominare Alexei Navalny cittadino pugliese. È il nostro modo per onorare la sua memoria, per tenere alta l’attenzione contro il regime sanguinario di Vladimir Putin, per solidarizzare con la dissidenza al suo regime dittatoriale e per respingere con forza ogni riedizione dei tempi più bui della Russia. Invitiamo tutti i partiti e i colleghi consiglieri regionali a sottoscriverla”. Questa la richiesta di Fabiano Amati, consigliere e commissario regionale di Azione, e dei consiglieri Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo.

