Movida di Ferragosto a Barletta, controlli e sanzioni della Questura

BARLETTA – Controlli intensificati nella settimana di Ferragosto e pattugliamenti nella zona degli stabilimenti balneari della sesta provincia pugliese. Si concentra su Barletta l’attività della Questura della BAT, che nei giorni di maggior affluenza presso lidi e strutture estive della città della Disfida ha impegnato un importante numero di agenti per garantire sicurezza e regolare svolgimento delle attività turistiche e commerciali.

Il contrasto alla malamovida ha visto l’impiego non soltanto della Questura, ma anche dei Commissariati di Polizia di Trani e Barletta, con l’identificazione di numerosi frequentatori dell’area e i controlli finalizzati al rispetto delle normative in vigore. In particolare, sono state rilevate delle carenze di natura amministrativa all’interno di due esercizi commerciali, per sanzioni quantificabili complessivamente in alcune migliaia di euro. Inoltre, è stata notificata una diffida a cessare immediatamente l’attività nei confronti del gestore di un lido, al cui interno si è ripetutamente svolta attività di ballo priva di qualsiasi autorizzazione. Sanzioni anche per gli addetti alla sicurezza preposti al controllo degli accessi nelle strutture balneari, poiché non in regola con la normativa che ne disciplina l’impiego.

I controlli della Questura si prolungheranno per tutto il mese di agosto, di concerto con le indicazioni fornite dalla Prefettura della BAT relative alla somministrazione di alcolici e agli orari delle emissioni sonore.

