Castel del Monte non tutelato, Grazia di Bari (M5S): “Intervenire subito”

Maggiori controlli e soprattutto una maggiore tutela di Castel del Monte. E’ questa la richiesta della consigliera regionale Grazia Di Bari dopo la denuncia di lunghe file per accedere al luogo simbolo della città federiciana, diventato anche Patrimonio Unesco ma che per l’esponente pentastellata non è adeguatamente tutelato. Notevoli i disagi per la circolazione registrati nelle strade che portano al maniero federiciano in questi giorni.

