Barletta, vendita abusiva di ricci di mare: un denunciato

BARLETTA – A seguito di specifica segnalazione telefonica pervenuta al servizio di pubblica utilità “117”, i

Finanzieri del Gruppo Barletta hanno individuato un cittadino italiano, privo di ogni autorizzazione amministrativa e igienico-sanitaria, intento alla vendita di alcune centinaia di ricci di mare in una pubblica via cittadina.

In particolare, le Fiamme Gialle barlettane, prontamente attivate dalla Sala Operativa del Comando Provinciale che aveva ricevuto la telefonata, intervenivano sul luogo segnalato, riscontrando la presenza di un soggetto (già gravato da diversi precedenti di polizia) intento ad

esercitare l’attività di venditore ambulante di prodotti ittici, nella fattispecie ricci di mare, sul ciglio di una strada molto trafficata della città.

A seguito delle circostanze accertate, con la collaborazione di un equipaggio della specifica articolazione dell’ASL BAT, e delle violazioni riscontrate in ordine alla vendita dei prodotti in

argomento, venivano sequestrate alcune centinaia di ricci di mare, i quali, risultando ancora vivi, venivano rigettati in mare.

Al termine delle attività, il soggetto è stato deferito alle competenti Autorità.

La Guardia di Finanza è in grado di colpire, nella loro globalità, tutti quei fenomeni che costituiscono ostacolo alla crescita e alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale su cui si basa lo sviluppo di una società più equa e attenta ai bisogni di ciascuno.

I cittadini onesti, le imprese e i professionisti che rispettano le regole trovano nella Guardia di Finanza un sicuro e saldo punto di riferimento, costituendo, come nel caso di specie, la più prolifica forma di collaborazione per la tutela della legalità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author