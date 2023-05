Motori: Casarano Rally team al mito Targa Florio con Pino Pic

Appuntamento con la storia per il Casarano Rally Team che in occasione della 107a Targa Florio sarà rappresentato dell’equipaggio composto da PINO Pic, all’anagrafe Giuseppe Picciuca, e da Gianfranco Maria Rappa su Skoda Fabia R5 preparata da Step Five Motor Sport.

Il driver di Polizzi Generosa e l’esperto navigatore palermitano conoscono tutte le insidie della gara automobilistica più antica del Mondo e sono pronti a dare il massimo per migliorare il piazzamento della scorsa edizione quando Pino Pic, in quell’occasione affiancato dal cuneese Francesco Pezzoli chiuse 17^ dopo una intensa rimonta.

”Ci impegneremo al massimo Gianfranco e io per tenere alti i colori del Casarano Rally Team nella corsa con più edizioni al mondo, che ovviamente io amo in particolar modo svolgendosi sulle strade di casa mia. Nel 2022 per alcuni problemi tecnici di trasmissione abbiamo persi moltissime posizioni e l’annullamento di alcune prove non consentì di completare la rimonta che sarebbe potuta essere ancor più proficua. Punto quindi a migliorare potendo contare sul supporto della scuderia e sull’assistenza tecnica da parte della Step Five”.

Alle 16.Pp di venerdì 5 maggio partenza davanti al Palazzo dei Normanni di Palermo e alle 18.10 il primo impegno cronometrato sulla PS “Nino Vaccarella”, in live streaming, con diretta su RAI Sport ed ACI Sport TV (228 Sky). Sabato 6 maggio altre otto prove speciali e traguardo sul Belvedere di Termini Imerese alle 19.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2023: 10 marzo-11 marzo | Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 14 aprile – 15 aprile | #RA Rally di Alba – Regione Piemonte; 5-6 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1,5); 16-17 giugno | San Marino Rally (coeff. 1,5); 28-30 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 8-10 settembre | Rally 1000Miglia; 29-30settembre | Rallye Sanremo; 1-3 dicembre | ACI Rally Monza (coeff. 1,5).

