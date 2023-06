Motori: Basilicata in fermento per la ‘Coppa Città di Grassano’

Grassano (Matera) è in fermento per il ritorno dello slalom automobilistico “Coppa Città di Grassano”, giunto alla sua ottava edizione emorganizzato dall’ASD Basilicata Motorsport in collaborazione con i piloti grassanesi Domenico Caputo, Armando Stola e Innocenzo Vizzuso, promotori della manifestazione, fortemente voluta dall’amministrazione comunale.

L’appuntamento, valevole come tappa della Coppa Italia Slalom 4a zona ACI Sport (Puglia, Calabria e Basilicata) e per il 20° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata), si svolgerà sabato 10 e domenica 11 giugno. Richiamerà gli specialisti della disciplina sui tornanti della strada provinciale S.P.1 di Matera, ex SS7, la storica via Appia, lungo un particolare percorso di 2995 metri, molto tecnico nella prima parte, veloce nella seconda, che giunge all’arrivo nell’abitato di Grassano.

Alla competizione, vinta per tre edizioni consecutive dal potentino Carmelo Coviello al volante di una Osella PA 21, davanti alla Radical SR4 del lucerino Domenico Palumbo, e al Kart cross Yacar del tarantino Giovanni Liuzzi, possono partecipare diverse tipologie di auto: dai prototipi alle vetture rally, da quelle moderne a quelle storiche. Le iscrizioni chiuderanno alle 24.00 di mercoledì 7 giugno.

Il programma della corsa, diretta dal lucano Carmine Capezzera, prevede per sabato 10 giugno le verifiche tecniche entrando nel vivo alle 9:30 di domenica 11 luglio con la ricognizione ufficiale seguita da tre manche cronometrate. Per informazioni sulla gara è disponibile la pagina ufficiale www.basilicatamotorsport.com.

