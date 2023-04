Motori: 64a Coppa Selva di Fasano, ospite d’onore Fisichella

È nata ben 77 anni fa e quest’anno festeggia la sua 64. edizione. È la Coppa Selva di Fasano, manifestazione storica del Motorsport nazionale.

È l’evento annuale per eccellenza a Fasano, città che ha nella Egnathia Corse, guidata dalla onnipresente Laura De Mola, un organizzatore al quale piloti e VIP dello spettacolo fanno regolarmente onore con la loro presenza sul campo di gara.

Le iscrizioni sono aperte, per accogliere i tanti piloti che quest’anno sono impegnati nel Campionato Italiano della Montagna. Le date segnate in rosso sono quelle del weekend dal 12 al 14 maggio, terzo appuntamento nel calendario del CIVM, che nel far base a Fasano ha sempre un motivo di spettacolo in più.

Uno show al quale non vogliono mancare anche i tanti piloti e preparatori del posto, che nella città adriatica hanno creato una vera scuola delle cronoscalate.

Un apripista da Formula 1: Giancarlo Fisichella torna a Fasano

“A Laura De Mola ho detto subito di sì, molto volentieri”. Così si è espresso Giancarlo Fisichella, rispondendo all’invito della presidente della Egnathia Corse di presenziare in veste di apripista, ruolo già svolto nella scorsa edizione.

Dalla lunga esperienza in Formula 1, a quella odierna come uno dei più forti piloti del Tricolore GT in categoria GT3 PRO, Fisichella tornerà sulla Selva anche quest’anno: “Non esito a scendere a Fasano – ha detto il pilota romano – per conoscere le cronoscalate e in particolare questa gara, dalla fama ben meritata. E non è solo la Fasano-Selva ad attirarmi, ma tutto il territorio che circonda questa città”.

In virtù di questo amore a prima vista, il popolare “Fisico” si era già prenotato fin dall’anno scorso: “Sì, voglio tornare in Puglia, nuovamente a Fasano – così si era espresso a fine manifestazione – tra i miei impegni di gara, voglio lasciare un posto alla Fasano-Selva”.

Detto e fatto, Fisichella è confermato anche nella 64. Coppa Selva di Fasano, nel ruolo di apripista prima dello svolgimento della seconda manche di gara.

Sfida al Campione Italiano Simone Faggioli

È ancora una volta lui il pilota da battere: Simone Faggioli, quindici volte Campione Italiano e undici Europeo, è confermato alla Fasano-Selva 2023, per difendere da attuale leader di Campionato il titolo conquistato l’anno scorso.

E insieme al campione toscano, la schiera di piloti che hanno finora affollato le prime due tappe del CIVM è lunga in tutte le categorie.

Come nel Gruppo GT, dove il campione uscente, il foggiano Lucio Peruggini alla guida della sua Ferrari 488 Evo, è sfidato dalla possente Aston Martin Vantage AMR del campano Piero Nappi.

Ancora una volta, per i bongustai delle cronoscalate che da sempre affollano le tribune naturali lungo il percorso (si stimano le abituali 50.000 presenze) il piatto servito dalla Egnathia Corse si presenta ricco.

Trofeo VIP alla 18. edizione, con tante stelle dello spettacolo

Da non perdere è anche la gara dei protagonisti dello spettacolo, che Laura De Mola puntualmente coinvolge in ogni edizione della Fasano-Selva.

La 18a edizione del Trofeo VIP è una categoria particolare, nella quale le stelle dello show business si cimentano al volante delle Volkswagen Lupo della Epta Motorsport.

Non ha esitazioni a ripresentarsi in gara l’attore Jimmy Ghione (nella foto sopra, mentre scherza nel paddock di Fasano), che dopo aver avuto un duro contatto l’anno scorso, ha visto denominare con il suo nome una delle curve più difficili del tracciato, partecipando con il suo humor alla simpatica cerimonia che l’organizzazione ha voluto dedicargli.

È certa anche la presenza di altri amici storici della gara, come la showgirl Francesca Brambilla, il pallavolista Luigi Mastrangelo, il karateka campione del mondo Stefano Maniscalco e anche Lorenzo e Leonardo Tano, figli piloti dell’attore Rocco Siffredi.

Una sfida non elettorale ma sportiva si riproporrà tra i politici Lello Di Bari, Consigliere al Comune di Fasano, e Fabiano Amati, Presidente della Commissione Bilancio alla Regione Puglia. E altri VIP al volante saranno comunicati a breve.

Diretta video dalla Fasano-Selva

A beneficio di chi sarà lontano da Fasano, ma anche di tutti coloro che assisteranno alla gara, la diretta video predisposta da Aci Sport sui propri canali social è confermata per tutta la durata della manifestazione, nella giornata di domenica 14 maggio.

