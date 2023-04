Rally: Max Racing, motori accesi per lo Slalom di Picerno

Con la “prima” rallystica disputata lo scorso weekend nel Salento, la stagione della scuderia Max Racing è entrata nel vivo e, disponendo in archivio buone e cattive sorti del 29° Rally di Casarano, gli impegni di questo ponte del 1° maggio sono concentrati sui due spettacolari e rombanti Kartcross Yacar 600 di Ciracì Motorsport in gara al 20° Slalom “Coppa Città di Picerno”, in provincia di Potenza. Sui 3mila metri di salita in terra lucana si presenteranno al via della corsa valida per la Coppa Italia 4a zona ACI Sport il tarantino Giovanni Liuzzi e l’under 23 potentino Angelo Lucia.

Intanto, la scuderia biancoarancio fa il punto della situazione sui risultati ottenuti al Rally di Casarano, domenica scorsa, il leccese Mattia Mele navigato dal fratello Marco, è riuscito a salire sul terzo gradino del podio con la sua Peugeot 208 Rally 4 in una classe molto combattuta sia per numero di iscritti che per qualità dei piloti e delle vetture.

Si sono difesi abbastanza bene i casaranesi Stefano Gravante e Antonio Mergola, secondi di classe su Peugeot 106 gruppo N2.

Prima gara 2023 positiva per Il brindisino Gabriele Bruno ed il leccese Andrea Centonze. Impegnati insieme in questa stagione di Coppa Italia Rally, al volante di una Fiat Grande Punto Abarth RS hanno tolto un po’ di ruggine e si sono scrollati di dosso il pensiero dell’incidente alla finale 2022 e, sono andati in crescendo concludendo al primo posto di classe.

Primo posto di classe, su Citroen C2 gruppo A6, anche per l’altro equipaggio casaranese composto da Gianfranco Manco alla guida e dal cugino Vito Maggio alle note, soddisfatti per la gara che segna il passaggio da un’auto “di serie” come la RS ella nuova macchina.

Mirko Antonazzo insieme ad Antonio Persico, dopo aver condotto per tutta la gara in prima posizione di classe con una Citroen Saxo vts RS 1600, all’ultima prova ha perso margine di tempo per una leggera fuoriuscita di strada concludendo al secondo posto.

E’ stato costretto al ritiro, invece, il tarantino di Sava Nunzio Fanelli navigato dal ruffanese Matteo Bello, che a bordo della sua Fiat 500 Abarth RS Plus nel corso della quinta PS, per evitare un altro concorrente fermo, è andato fuori strada e ha sbattuto rompendo il radiatore dell’acqua.

Gara conclusa anzitempo anche per i casaranesi Davide Varrazza e Francesco Zompì: in PS2 la loro Citroen Saxo 1600 RS è uscita fuori prendendo un muretto e non c’è stato modo di ripartire.

