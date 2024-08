Morte turista 20enne, indagato il conducente dell’auto

CAROVIGNO – È risultato positivo all’alcol test ed è indagato per omicidio stradale il 19enne alla guida dell’Opel Corsa dalla quale, nella notte domenica e lunedì, è caduto, morendo, Lorys Bellapianta, il 20enne di Busto Arsizio che era in vacanza con alcuni amici a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, in provincia di Brindisi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, che indagano sulla tragedia, in auto erano in cinque. Lorys viaggiava sul sedile posteriore dell’auto quando, all’altezza dello Scoglio del Cavallo, percorrendo il lungomare, lo sportello si era aperto: sbalzato fuori dal mezzo, il 20enne aveva sbattuto la testa sull’asfalto, morendo sul colpo. Nelle prossime ore sarà conferito l’incarico per l’autopsia. La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta in cui l’unico indagato è il 19enne che era alla guida del mezzo, difeso dall’avvocato Francesco Sozzi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author