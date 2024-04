Montalbano J., rapinano tabaccaio di 600 euro: presi in tre

MONTALBANO J. – Sarebbero gli autori della rapina ai danni di un tabaccaio di Montalbano Jonico, nel Materano, del 5 ottobre scorso le tre persone arrestate dai carabinieri di Policoro con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso e lesioni personali aggravate. Si tratta di un 52enne e una 22enne di Montalbano e di un 36enne della provincia di Taranto. Secondo la ricostruzione dei militari, i due rapinatori con il volto coperto, armati di coltello e martello, avrebbero fatto irruzione nella tabaccheria proprio al momento dell’apertura, quando la saracinesca era parzialmente alzata. La complice li avrebbe attesi in auto in una stradina nelle vicinanze. Entrando, avrebbero poi minacciato e aggredito violentemente il titolare che in quel momento stava mettendo in ordine la merce. I rapinatori sono andati via con 600 euro. E una volta fuori città, avrebbero dato fuoco all’auto. Sul posto i carabinieri di Policoro che nelle vicinanze hanno rinvenuto il materiale usato per il delitto e visionando le telecamere dell’esercizio e della zona sono riusciti a risalire ai tre.

