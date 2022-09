LECCE – 50 anni di sacerdozio vissuti mettendosi a servizio della comunità, per oltre 35 anni nella sua Monteroni e ora a Lecce, cercando di essere una guida spirituale e umana per giovani e adulti specialmente nei momenti più difficili, e poi l’impegno nella ricerca storica sulla Puglia con numerosi contributi culturali e una figura di riferimento per la comunicazione religiosa da oltre 40 anni iscritto all’ordine dei giornalisti, questa la figura di monsignor Adolfo Putignano che ricorda la sua ordinazione avvenuta nel il 2 settembre 1972 per mano dell’allora vescovo di Lecce Francesco Minerva.