“Il mio modo di giocare è cambiato molto rispetto alla passata stagione: ora sono in linea con la difesa a 4 e devo badare più coprire, anche se l’allenatore ci chiede anche di essere continuamente propositivi”. A dichiararlo è Orlando Viteritti, esterno destro del Monopoli. “Diciamo che con il 352 mi sono sempre trovato bene, ma il ruolo di terzino nella difesa a quattro non mi dispiace. Il cammino fuori casa? Dobbiamo necessariamente alzare l’asticella ed essere concentrati per novantacinque minuti, soprattutto sulle palle inattive. A tal proposito, lavoriamo tutti i giorni per colmare le lacune. Non abbiamo problemi a creare, cerchiamo di imporre il nostro gioco anche in trasferta: l’atteggiamento è quello giusto, solo non riusciamo a concretizzare. Lontano dal “Veneziani” non abbiamo ancora conquistato punti né abbiamo mai segnato, la tendenza va invertita il prima possibile. Cosa è cambiato rispetto al Monopoli di Colombo? Non aspettiamo più l’avversario per ripartire, cerchiamo di essere più offensivi attraverso il pressing. Picerno? Buona squadra, che non va sottovalutata. Dobbiamo ricordarci che nella passata stagione abbiamo perso 3-0 su quel campo”. (Foto SS Monopoli)