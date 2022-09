“Quella di Brindisi è una partita importante come tutte. Arriviamo a questa sfida dopo tre vittorie di fila, conquistare in maniera differente, ma che ci hanno aiutato nel processo di crescita. Il Brindisi è una squadra forte e competitiva, mi aspetto una gara molto intensa, ma scenderemo in campo per vincere, non per difendere lo 0-0. Non ci dobbiamo risparmiare o accontentare, non è questa la mentalità che mi piace”. Così Giovanni Costantino, tecnico del Casarano, alla vigilia del big match del “Fanuzzi”.