Il programma e gli arbitri designati per la 6a Giornata del Girone C della Serie C, in programma sabato primo ottobre.

AVELLINO-POTENZA: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Andrea Bianchini di Perugia. IV: Giorgio Vergaro di Bari

AZ PICERNO-MONOPOLI: Valerio Crezzini di Siena (Glauco Zanellati di Seregno e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Adolfo Baratta di Rossano)

CERIGNOLA-GELBISON: Bogdan Nicolae Sfira Di Pordenone (Antonino Junior Palla di Catania e Matteo Paggiola di Legnago. IV: Giuseppe Lascaro di Matera)

CROTONE-JUVE STABIA: Simone Galipò di Firenze (Federico Pragliola di Terni e Marco Cerilli di Latina. IV: Valerio Vogliacco di Bari)

MESSINA-GIUGLIANO (ore 14.30): Stefano Milone di Taurianova (Emanuele De Angelis e Giulia Tempestilli di Roma 2. IV: Fabrizio Ramondino di Palermo)

PESCARA-MONTEROSI: Filippo Giaccaglia di Jesi (Giovanni Dell’Orco di Policoro e Marco Porcheddu di Oristano. IV: Fabio Rosario Luongo di Napoli)

TARANTO-FOGGIA: Paride Tremolada di Monza (Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Matteo Pressato di Latina. IV:Giuseppe Rispoli di Locri)

TURRIS-CATANZARO: Davide Di Marco di Ciampino (Federico Votta di Moliterno e Giuseppe Licari di Marsala. IV: Fabrizio Pacella di Roma 2)

VIRTUS FRANCAVILLA-FIDELIS ANDRIA: Marco Emmanuele di Pisa (Giorgio Ravera di Lodi e Mattia Regattieri di Finale Emilia. IV: Enrico Gemelli di Messina)

VITERBESE-LATINA: Giuseppe Collu di Cagliari (Nicola Tinello e Alessandro Munerati di Rovigo. IV: Francesco Burlando di Genova)

Foto Emmanuele Mastrodonato