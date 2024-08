Monopoli, Vitale scala le gerarchie per la porta

Nel Monopoli che ha cominciato la sua stagione ufficiale con la vittoria sul campo del Foggia e la sconfitta a Trapani in Coppa Italia di Serie C spiccano le parate di Samuele Vitale. Il numero uno classe 2002, reduce dalla travagliata stagione scorsa, caratterizzata da un brutto infortunio al crociato che gli ha fatto saltare tutta la stagione, è al momento il titolare nelle gerarchie di Colombo, davanti a Giovanni Garofani, arrivato dalla Juventus in estate e non in perfette condizioni fisiche. Un paio di parate importanti in uno stadio prestigioso come lo Zaccheria, due interventi degni di categorie superiori anche contro il Trapani, che poteva annoverare nella sua batteria di attaccanti Lescano e Kanoute, e il posto da titolare quasi certamente assicurato anche nella gara di domenica sera sul campo della Turris. Dopo le 22 gare con il Sassuolo Primavera nel 2021 e le quattro con la Gelbison in C nella stagione successiva, quindi, Vitale si candida a giocarsi un posto da titolare nel nuovo Monopoli. Davanti a lui, invece, potrebbe esordire Mirko Miceli. Arrivato dal Taranto una settimana fa il difensore calabrese sta entrando nei meccanismi del mister e potrebbe giocare al fianco di Bizzotto al centro della difesa, nel ruolo di centrale o di braccetto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author