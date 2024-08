Telenovela finita: il Casarano ufficializza Fernandes (ed un altro portiere)

Telenovela finita: il Casarano ha finalmente potuto ufficializzare l’acquisto di Gabriel Fernandes. Il portiere classe 2005, reduce dalla vittoria del campionato da titolare con addosso la casacca della Team Altamura, è adesso un nuovo calciatore rossazzurro. Diversi i problemi di natura burocratica che hanno insidiato l’affare nelle scorse settimane, con la buona riuscita della trattativa che è stata messa in forte dubbio. Il Casarano ha però avuto pazienza, fino ad aggiudicarsi con successo le prestazioni del portiere under più richiesto della categoria. In tarda mattinata, il club salentino ha ufficializzato anche un altro innesto fra i pali: si tratta del classe 2005 Francesco Gattuso, prodotto del settore giovanile del Crotone e reduce da una stagione in forza al Victor San Marino, in Serie D.

