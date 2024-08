Foggia, caccia al bomber: spunta il nome di Cianci

Attaccante e doppio centrocampista, doppio centrocampista e attaccante: cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia e non cambia neanche l’intenzione del Foggia, a caccia degli ultimi tasselli sul mercato per completare la rosa a disposizione di Brambilla. Lunedì prossimo si torna in campo per l’esordio in campionato contro il Trapani, neopromosso ma iper ambizioso, e fino ad allora dovranno essere ufficializzati quanti più colpi possibili in entrata. La priorità, come già detto più volte nei giorni scorsi, è quella di rinforzare la fascia mediana, il reparto più sguarnito in termini di alternative. Gli indizi di queste ore portano soprattutto a due profili: il primo è quello di Davide Mazzocco, centrocampista in uscita dall’Avellino e reduce dagli ultimi mesi della scorsa stagione trascorsi con la maglia del Latina, il secondo è il polacco Jakub Labojko, fuori dal progetto della Ternana.

Le vere novità degli ultimi istanti, però, riguardano il settore avanzato perché stanno emergendo alcuni nomi che sembrano interessare il club rossonero: il direttore sportivo Roma avrebbe sondato il terreno per Pietro Cianci, esperto attaccante barese di proprietà del Catania, società nella quale è approdato dal Taranto a gennaio del 2024 ma dalla quale potrebbe separarsi entro la fine di questa sessione di trattative. In questo momento ci sarebbe lui in cima alla lista dei desideri dei satanelli che però starebbero pensando anche ad Andrea Magrassi, centravanti classe 1993, nelle ultime due stagioni al Cittadella in Serie B ma con tanti campionati di C alle spalle. Da segnalare infine la suggestione Alfredo Donnarumma, anche lui in uscita dalla Ternana: qui però, almeno per ora, si tratta di sogno, più che di effettiva realtà.

