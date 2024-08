Cerignola, ore calde: fatta anche per il giovane Romano

Ore calde per il Cerignola, che nelle ultime ore avrebbe sensibilmente accelerato nella trattativa per Francesco Salvemini del Giugliano. Gialloblù attivi, però, anche sul fronte under: è tutto fatto per l’arrivo del centrocampista classe 2005 Raffaele Romano, per lui 30 presenze con il Frosinone nell’ultimo campionato Primavera 1. Il giocatore dovrebbe firmare fino al 2027 e sarà il secondo innesto “baby” dopo quello di Francesco Lorusso, attaccante 19enne proveniente dal Napoli Primavera.

