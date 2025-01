Monopoli, un sogno chiamato primato: i biancoverdi non si fermano più

Se è un sogno, non svegliateli. Non c’è nessun trucco, non c’è nessun inganno, è tutto meravigliosamente vero: dopo le prime ventidue giornate di campionato, il Monopoli comanda la classifica del Girone C di Serie C. Almeno per il momento, almeno in attesa del recupero della sfida tra Potenza e Benevento, rinviata nelle scorse ore causa neve. La vittoria di misura conquistata contro il Foggia nel monday night del 21° turno ha regalato al Gabbiano una pagina di storia che, al di là di come terminerà la stagione, è destinata a rimanere per sempre scolpita nella memoria collettiva.

Nonostante un passato recente fatto di risultati enormi, di vittorie prestigiose e di storiche partecipazioni ai playoff, mai in epoca recente era accaduto a questo punto del campionato che i biancoverdi guardassero tutti dall’alto in basso. Altro che salvezza tranquilla: senza troppe pressioni addosso, senza togliere neanche per un istante i piedi da terra, in riva all’Adriatico si deve e si può iniziare a parlare di concreto obiettivo quando si fa riferimento al termine Serie B.

Anche contro i rossoneri a emergere e a permettere di avere la meglio sugli avversari è stato lo spirito battagliero della squadra di Colombo. Una squadra umile e operaia, come affermato nel post gara da Nicolò Bruschi, matchwinner dell’incontro: sua la trasformazione dagli undici metri che ha dato l’1-0 definitivo a Miceli e compagni. In stagione per lui adesso sono sei le reti complessive, cinque nelle ultime cinque giornate; un periodo di forma assoluto, condiviso con il collega di reparto Grandolfo. Se Monopoli può sognare in grande è grazie a loro e chiaramente grazie al super lavoro di una retroguardia che è la meno battuta del Girone C, la terza migliore di tutta la terza serie nazionale. Contro i satanelli è arrivato un altro clean sheet, il dodicesimo collezionato nel corso del campionato: numeri e dati che, uniti a quello delle cinque vittorie consecutive, trasmettono probabilmente meglio di qualunque altro elemento l’idea di quello che sta avvenendo a queste latitudini.

