Barletta forza 4, ora testa alla finale

BARLETTA – Una partita in meno, gli stessi punti di vantaggio sul secondo posto. Il Barletta può archiviare la pratica Corato con il poker del Puttilli e concentrarsi in tutto e per tutto sulla finale d’andata a Galatina, dove ci sarà in palio metà Coppa Italia regionale nella sfida dello Specchia, in programma giovedì alle 18. De Candia trae indicazioni soddisfacenti dalla sfida di domenica e piazza le basi per la trasferta in Salento.

La tifoseria biancorossa potrà contare su 900 biglietti del settore ospiti, con il Galatina che si sta adoperando per agevolare il processo di vendita dei tagliandi nel corso delle 48 ore antecedenti. Il Barletta potrà poi contare sul ritorno al Puttilli di giovedì 23, De Candia infatti predica calma e ragiona nell’ottica del doppio confronto.

