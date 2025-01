Taranto, cambio in panchina: in arrivo Emiliano Ferrari

Il Taranto è pronto a ufficializzare il nuovo allenatore: si tratta del 49enne Emiliano Ferrari, tecnico con esperienze nelle giovanili piemontesi e in alcuni club dilettantistici. L’annuncio potrebbe arrivare a stretto giro. Ferrari che prenderà il posto di Bisignano, il cui incarico ad interim è giunto a scadenza dopo tre partite.

La scelta del nuovo tecnico sarebbe stata consigliata da Rinaldo Zerbo, padre del calciatore classe 2005 Patrizio, attualmente nella rosa del Taranto. Non è da escludere che lo stesso Rinaldo Zerbo possa affiancare Massimo Giove nell’organigramma societario del club.

È il quarto allenatore di una stagione che si sta trasformando sempre più in un incubo. Quella rimediata sabato scorso con il Messina è l‘ottava sconfitta consecutiva, record negativo per la storia del Taranto, sempre più ultimo in classifica con 3 punti e una nuova penalizzazione in arrivo. Ferrari siederà in panchina dopo Gautieri, Cazzarò e lo stesso Bisignano.

