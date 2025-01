Calcio femminile: Molfetta soffre, ma torna alla vittoria

La Molfetta Calcio Femminile ritrova il sorriso con una vittoria sofferta ma meritata, frutto di una prestazione di grande intensità e spirito di riscatto. A soli sette giorni dalla delusione in Coppa, le biancorosse scendono in campo con l’atteggiamento giusto, seguendo le indicazioni del tecnico e dimostrando la voglia di reagire.

Protagonista di giornata è stata Martina Ladisa, il difensore che, nonostante i problemi al ginocchio, è riuscita a partire titolare. Esordio stagionale positivo anche per Flavia Petruzzella, che ha firmato una prestazione eccellente onorando la maglia biancorossa.

La gara viene decisa a metà ripresa con una splendida azione sulla fascia destra: Ruotolo, con un’imperiosa progressione, supera l’avversaria e serve un cross perfetto al centro. Il tiro del bomber biancorosso costringe il portiere avversario all’errore, permettendo a Petruzzella di insaccare il gol decisivo.

Le biancorosse sfiorano il raddoppio con una clamorosa occasione per la stessa Petruzzella, fermata solo dal palo, ma al triplice fischio festeggiano una vittoria che vale il primato momentaneo in classifica.

La prossima sfida per le ragazze di mister Petruzzella sarà domenica prossima in casa contro il Timo’s Fasano: un impegno difficile, dove serviranno ancora grinta e determinazione per mantenere la vetta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author