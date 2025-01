Taranto, imminente anche la cessione di Zigoni

Il Taranto perde l’ennesimo giocatore in questo mercato di gennaio. Si tratta di Gianmarco Zigoni, attaccante classe ’91 che, in questa stagione in maglia rossoblù, ha siglato 3 reti disputando 20 partite. Il 33enne è prossimo alla firma con la Clodiense, squadra che milita nel girone A di Serie C. A breve ci sarà la firma che decreterà ufficialmente la fine dell’avventura a Taranto per il centravanti, nativo di Verona.

