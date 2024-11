Monopoli, seconda edizione del “Puglia In Wedding Tourism”

BARI – Dopo il Salone Internazionale “Promessi Sposi” di Bari, arriva il Fuori Salone interamente dedicato al Destination Wedding in Puglia: “PugliaIn Wedding Tourism”, alla sua seconda edizione che toccherà tanti luoghi della nostra regione. Il format, realizzato anche quest’anno in collaborazione con Assowedding, vede la partecipazione di 16 wedding planner internazionali provenienti da tutto il mondo, grandi nomi che si occupano di incoming e outgoing e di matrimoni di lusso e anche di cerimonie Lgbtqi+, interessati a lavorare con i fornitori della regione per indirizzare le coppie di sposi loro clienti a pronunciare il “sì” proprio in Puglia.

I Paesi di provenienza dei professionisti, oltre all’Italia stessa, sono: USA, Emirati Arabi, Francia, Kuwait, Russia, Svizzera, Inghilterra. Il 2023 è stato un anno importante nel settore del Destination Wedding pugliese che ha registrato numeri mai visti prima (con un +22% rispetto al 2022) e nel 2024 la tendenza sembra confermarsi. Il segreto di questo trend è sicuramente la varietà di location “naturali” offerta dal territorio, tra spiagge, masserie, trulli, uliveti secolari, vigneti, antichi castelli, borghi con centri storici

