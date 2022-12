Monopoli: Pancaro, ‘Per l’arbitro serata storta’

Condividi su...

( Di Lorenzo Ruggieri) “La gara è stata molto agonistica, ma abbiamo provato in tutti i modi a sbloccarla e ai punti avremmo forse meritato qualcosa in più del Taranto. Se l’arbitro avesse fischiato un rigore per noi in avvio di gara staremmo parlando di un’altra partita, ma non voglio giudicare l’operato del direttore di gara. Abbiamo provato a giocare a calcio, terreno di gioco e avversari permettendo, ma quando non puoi vincere non devi perdere. Abbiamo fatto il massimo, siamo in crescita nonostante i numerosi infortuni muscolari. Ora arriva la sosta e speriamo di recuperare qualche giocatore. Sono contento di allenare questo gruppo, è sano e vogliamo ribaltare un inizio di stagione difficile. Siamo consapevoli di dover lavorare e i ragazzi hanno rinunciato anche a qualche giorno di ferie. Ripartiamo dalla prestazione di oggi e interverremo sul mercato con scelte mirate e funzionali”. Così Pippo Pancaro, tecnico del Monopoli, dopo lo 0-0 dello Iacovone con il Taranto.