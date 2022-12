Foggia: Gallo, ‘Ripartire dopo la sosta con lo stesso piglio’

Condividi su...

“Abbiamo disputato un’ottima partita sotto l’aspetto del temperamento e della qualità. Avanti di tre reti dopo mezz’ora, per il Latina non è stato facile riprenderci. Sono soddisfatto per il piglio con cui abbiamo affrontato il match: dopo la sosta dovremo ripartire così. Il Latina? È una squadra di qualità che a me piace: questa sconfitta non deve fare testo, ma essere considerato solo un incidente di percorso che non comprometterà nulla”. È il pensiero di Fabio Gallo, allenatore del Foggia, dopo la netta vittoria al “Francioni” di Latina (5-1).