Cerignola: Pazienza, ‘Siamo a 10 punti dal nostro obiettivo’

Condividi su...

Linkedin email

“È stata una partita ricca di emozioni, dominata dall’inizio alla fine. La vittoria sul Monterosi ci dà la misura di quanto il Cerignola sia cresciuto dalla prima giornata a oggi. Rispetto a un girone fa abbiamo fatto tanti passi avanti e questo ci dà fiducia in vista del girone di ritorno. Siamo vicini al nostro obiettivo, la salvezza, ci mancano ancora dieci punti. Il nostro rendimento va oltre le aspettative, ma non vogliamo porci limiti. Anche perché non conosciamo realmente i nostri limiti. Se facessimo un pensierino ai playoff commetteremo un errore clamoroso perché, come ho detto, dobbiamo focalizzarci solo sulla salvezza. Mercato? Non credo ci saranno grossi interventi, ma qualora dovesse servirci qualcosa la società non si tirerà indietro. Senza dimenticare che abbiamo una rosa da sfoltire”. È il pensiero di Michele Pazienza, allenatore del Cerignola, dopo il tris rifilato al Monterosi.