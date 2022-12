Capuano: ‘Questo Taranto sta stupendo anche me’

Condividi su...

Linkedin email

( Di Lorenzo Ruggieri ) “La partita è stata sporca, maschia, molto tattica e dall’alto tasso agonistico. Non è stato un bel match, ma quando capisci di non poter vincere non devi perdere. Abbiamo avuto tante difficoltà, però, a differenza di altri, non abbiamo mai fatto la conta degli indisponibili. Il Monopoli si è presentato ai nastri di partenza con l’obiettivo di arrivare tra le primissime posizioni, ma non ha mai tirato in porta. Noi, al contrario, abbiamo avuto due palle-gol, con Ferrara e Guida. Inoltre, siamo scesi in campo con ben quattro under, mentre i nostri avversari con zero. Per questo ci teniamo stretti un punto importantissimo contro una squadra forte. Abbiamo dovuto rivoluzionare la difesa, Formiconi ha giocato da centrale per la prima volta nella sua carriera, ma nelle ultime 4 gare abbiamo incassato una sola rete. Abbiamo faticato a centrocampo e ho preferito creare una cerniera per conquistare il punto. Con questo pari facciamo un ulteriore passo in avanti verso la salvezza, ma per la tranquillità ne servono altri 14/15. Il girone di ritorno è un altro campionato e preservare la categoria sarà difficile. Tuttavia, questo Taranto sta stupendo anche me, non pensavo potessimo fare così bene. I ragazzi stanno compiendo un autentico capolavoro e sono sicuro che il direttore interverrà sul mercato per rimpinguare la rosa. Sono contento per le 3000 presenze sugli spalti ma sono convinto che riusciremo a riempire la curva”.