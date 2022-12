Condividi su...

Mister Antonio Calabro ha commentato così il successo rimediato dalla sua Virtus Francavilla contro la Turris: “È stata una bella partita, anche se c’è ancora molto da migliorare. Un primo tempo del genere non può chiudersi con un solo gol di vantaggio, così come sul 3-0 non puoi regalare il 3-1 a tempo quasi scaduto. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi, ma oggi nel complesso siamo stati bravi. Nel 2023 voglio vedere una Virtus in formato macchina da guerra”