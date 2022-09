“Nel processo di crescita della squadra è importante far punti anche in trasferta. Sul suo campo, il Picerno gioca con un piglio particolare, con più grinta e dinamismo. Sappiamo che sarà una partita complicata, ma andiamo lì per fare risultato. Dovremo approcciare nella maniera giusta evitando gli errori commessi nelle gare precedenti. L’arrivo di Pinto? È un ulteriore sforzo della società. Giovanni è un calciatore importante, che qui a Monopoli ha fatto benissimo in passato. Va riempire una casella rimasta vuota, ci servirà tantissimo considerando che nel mese di ottobre avremo diversi impegni. Si è allenato in questo periodo, ma non è ancora al 100%: dovremo centellinarlo fino a quando non sarà al top“. Così Peppe Laterza, tecnico del Monopoli, alla vigilia della sfida del “Curcio” di Picerno.