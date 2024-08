Monopoli, Colombo: ‘Sorrento da prendere con le pinze’

Vincere per continuare a cavalcare l’entusiasmo, testimoniato anche dal record di abbonamenti. Dopo il successo ai danni della Turris, il Monopoli cerca la conferma contro il Sorrento nell’esordio casalingo stagionale. Una vigilia non semplice, però, per via di un mercato ancora aperto e imprevedibile: “Non è facile preparare una partita quando incombe il calciomercato, soprattutto se hai giocatori richiesti”, ha dichiarato il tecnico dei biancoverdi Alberto Colombo: ”Non è stata una settimana semplice, per noi e per tutte le altre squadre. Speriamo arrivi presto il gong finale”.

Recuperi e indisponibili: “Abbiamo recuperato qualche giocatore rispetto al match di Torre del Greco, come Garofani e Yabre. Tuttavia, non sono a disposizione Cascella e il lungodegente Fazio”.

Scipioni: “Contro la Turris, Scipioni ha fornito una prestazione di buonissimo livello, facendosi trovare pronto. Per questo, sarà importante vederlo all’opera contro una squadra dall’impatto offensivo notevole. Siamo all’inizio del campionato e vogliamo dare conferme a livello collettivo e individuale. Il mercato, poi, può influire sulle scelte di formazione e aspettiamo la conferma della rosa ufficiale”.

Sorrento: “Domani affronteremo una squadra che, al cospetto di una compagine importante come il Catania, ha fornito una grande prestazione, facendo qualcosa in più degli avversari. Hanno mantenuto le peculiarità dello scorso anno, soprattutto in difesa e a centrocampo, pur cambiando l’allenatore. La scelta in panchina è ricaduta su un tecnico in grado di dare continuità a quanto visto la scorsa stagione e possono mettere tutti in difficoltà, grazie anche all’abilità dei loro nuovi attaccanti nell’uno contro uno. Il Sorrento è una squadra da prendere con le pinze, gioca con un 4-3-3 dinamico e dovremo dare il meglio di noi stessi”.

Calvano: “Simone deve recuperare quanto non ha potuto fare in ritiro e la sua situazione può essere paragonata a quella di Miceli. Il suo ruolo, però, prevede un dispendio energetico diverso e, ritenendo De Risio in condizione, posso permettere a Calvano di crescere settimana dopo settimana, anche come minutaggio. È un giocatore importante e cerchiamo di averlo al più presto al massimo della forma”.

Record abbonamenti: “Il record è un’ulteriore manifestazione d’affetto nei confronti di questi colori da parte dei tifosi e un carico ulteriore di responsabilità positive per noi. Speriamo di poter ripagare questo affetto attraverso le prestazioni, anche per onorare la memoria di Vacca e Giliberti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author