Serie B, 4 punti di penalizzazione al Cosenza: la nuova classifica

Stangata per il Cosenza. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 4 punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa, emerse a seguito delle segnalazioni della COVISOC. Nel dispositivo ufficiale della FIGC si legge che “nell’ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il Cosenza con 4 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e una multa di 10.000 euro. Inoltre, Roberta Anania, legale rappresentante pro tempore del club all’epoca dei fatti, è stata sanzionata con 18 mesi complessivi di inibizione”. La società è stata deferita dalla Procura Federale per le irregolarità amministrative rilevate dalla COVISOC.

CLASSIFICA

Reggiana 7

Juve Stabia 7

Cesena 6

Salernitana 6

Sudtirol 6

Pisa 5

Sassuolo 5

Spezia 5

Mantova 4

Modena 4

Cittadella 4

Carrarese 3

Cremonese 3

Brescia 3

Palermo 3

Catanzaro 2

Frosinone 2

Sampdoria 1

Bari 1

Cosenza (-4) 0

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author