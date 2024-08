Frosinone, incontro in corso per Anthony Partipilo

C’è anche il Frosinone nella corsa ad Anthony Partipilo, incontro in corso tra l’entourage dell’attaccante e gli emissari del club laziale. Resta in stand-by la posizione del Bari, in attesa che il Parma riduca le pretese sul cartellino (richiesta attuale di circa 1.5 milioni).

