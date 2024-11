Monopoli, Colombo: “Affrontata squadra fortissima. Rendimento interno? Questione di caratteristiche”

Il Monopoli riacciuffa il Cerignola al “Veneziani”, 1-1 ed un punto a testa, nell’immediato postpartita l’allenatore biancoverde Alberto Colombo mostra soddisfazione per l’ottavo risultato utile di fila: “Abbiamo affrontato una grandissima squadra, sono partiti fortissimo e nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, quasi non ci aspettavamo la qualità del Cerignola e abbiamo faticato perdendo certezze. Siamo riusciti, poi, ad uscire dal guscio con una grande ripresa, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, questo Monopoli non si arrende dinanzi alle difficoltà. Cambio vincente? Conoscendo le caratteristiche di Grandolfo e con Yeboah che ha chiesto il cambio, ho preferito procedere subito sulla palla inattiva. Non mi prendo i meriti, è stata una scelta fortunata”.

Rendimento casalingo quasi opposto a quello esterno: una vittoria a fronte di ben quattro pareggi ed una sconfitta, soli 8 punti totalizzati al “Veneziani”. Colombo prova a darsi una spiegazione: “Dispiace per i mancati successi casalinghi ma in questo campionato c’è equilibrio, si affrontano sempre squadre di livello. Il calendario casalingo è stato penalizzante, nelle prime partite con Sorrento e Juve abbiamo faticato non essendo ancora amalgamati al meglio, altre squadre sono arrivate qui col favore dei pronostici. Poi ci sono le caratteristiche, oggi fatichiamo a fare la partita ma sappiamo chiuderci bene, oggi abbiamo faticato tremendamente perchè dovevamo scoprirci ed aggredirli avanti, al momento non è nelle nostre corde“.

Il tecnico incoraggia Yeboah, protagonista di una prestazione generosa ma ancora senza la ciliegina del gol: “Yeboah soffre per questa mancanza del gol e per dei mugugni anche legittimi che arrivano dagli spalti, per questo pecca di ansia e pressione quando si ritrova sotto porta. Deve riuscire ad esprimersi, è il giocatore più veloce della rosa e puntiamo su di lui, ha delle potenzialità importanti ma gli serve ritrovare fiducia“.

I biancoverdi hanno reclamato per il presunto rosso diretto mancato a Saracco, portiere del Cerignola uscito a vuoto commettendo fallo su Bruschi a limite dell’area nel finale di gara. Molto onesta l’interpretazione di Colombo: “L’arbitro ha considerato la direzione della palla, andata verso l’esterno, motivo per cui Saracco è stato solo ammonito e non espulso“.

Sirene di mercato su Angileri, finito nel mirino del Bari. Dirigenza biancorossa presente al “Veneziani” ma anche a Caserta sabato scorso. Il tecnico vuole tenerselo stretto e ci scherza su: “Credo che i dirigenti del Bari fossero qui per vicinanza, il ragazzo ha delle caratteristiche che possono permettergli di giocare anche in categorie superiori, per il rendimento che sta avendo è normale che attiri l’interesse di questi club. Spero che, se fosse vero, ce lo facciano tenere fino a fine stagione. La sua prestazione, stasera, non è stata tra le migliori tra quelle recenti, per lui è stata una gara meno positiva di altre e mi auguro che, se ci fosse qualcuno a visionarlo, abbia avuto qualche dubbio (ride n.d.r.)“.

