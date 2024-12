Mola, si accende il Natale

MOLA – Musica, teatro, arte, animazione per bambini, spettacolo, tradizione, visite guidate: tutto concorre a creare un calendario che possa ampliare la forza e il significato del Natale. Con l’accensione dell’albero di Natale, prende ufficialmente il via il cartellone di appuntamenti natalizi di Mola di Bari che si protrarrà fino al prossimo 6 gennaio. Oltre 40 appuntamenti che coinvolgeranno tutte le fasce d’età, dai grandi ai piccini, ma soprattutto daranno vita a tutta la città, da piazza XX settembre alle vie del centro storico, il Teatro, le chiese, Palazzo Roberti e il Castello Angioino. A d aprire i festeggiamenti, il concerto live dei “Sing Joy Gospel” e l’animazione per grandi e piccini del “La Magia del Natale”.

