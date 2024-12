Regione, nervi tesi sul bilancio

Bari – C’è Azione che annuncia battaglia e parla di spot elettorale ma ci sono anche i malumori sui fondi sviluppo e coesione, chi è uscito dalle chat di maggioranza, come il francavillese Maurizio Bruno e il tarantino Enzo Di Gregorio, e chi non è ancora rientrato ufficialmente come i 5 Stelle, che però sono tutt’altro che belligeranti: il primo bilancio di Fabiano Amati da assessore dell’esecutivo di via Gentile potrebbe non avere vita facile.

