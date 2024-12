Putignano, i Vigili del Fuoco omaggiano la Madonna Immacolata

Un’autoscala dei Vigili del Fuoco, alta 40 metri e vestita di una fascia simbolica, come ogni anno, si è sollevata a Putignano, in largo Porta Nuova, per omaggiare la statua della Madonna Immacolata.

“Un simbolo di devozione a nome del Comando e di tutta la cittadinanza” hanno spiegato i rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per l’occasione, è stato schierato uno dei mezzi più imponenti a disposizione del Comando, capace di raggiungere grandissime altezze. L’atmosfera della cerimonia è stata solenne e partecipata, con autorità civili e militari riunite sotto la statua. Un momento di preghiera per tutta la città di Putignano.

