Caporalato, minacciavano i lavoratori che chiedevano più soldi: due arresti a Cassano

CASSANO – Avrebbero sfruttato le condizioni di bisogno di numerosi lavoratori agricoli – nella maggior parte italiani – minacciandoli millantando anche vicinanza a clan del capoluogo pugliese. Per questo due persone sono state arrestate dai carabinieri di Cassano delle Murge in un’operazione anticaporalato condotta con i colleghi dell’Ispettorato del Lavoro. L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata da una donna oggetto di sfruttamento. Sessantotto, in tutto, le persone sfruttate, di cui due straniere, reclutate dai caporali e pagate molto meno rispetto a quanto prevede il contratto collettivo nazionale. Secondo quanto accertato anche dalla visione dei libri mastri in cui venivano annotati i nomi dei lavoratori e le giornate di lavoro per definirne la retribuzione, gli agricoltori sarebbero stati pagati circa 4 euro e 60 all’ora rispetto agli 11 previsti dalla legge. E a chi si ribellava, ecco la telefonata minatoria nei quali i caporali si vantavano di essere imparentati a soggetti affiliati a noti clan camorristici di Bari. Inoltre è stato accertato che 25 dei lavoratori impiegati a nero nelle campagne di Cassano sarebbero stati anche percettori del reddito di cittadinanza.

In tutto sono state controllate e sanzionate dieci imprese agricole – le quali avrebbero assunto e sfruttato la manodopera proposta dai due caporali arrestati – e dodici sono le persone indagate.

