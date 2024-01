Meteo: Zeus porta tempo piacevole al Sud, freddo al Nord

Temperature piacevoli e sole al Sud, freddo al Nord con qualche nebbia in pianura e peggioramento, in generale, della qualità dell’aria. Sono gli effetti contrastanti di Zeus, l’anticiclone africano che da qualche giorno ha conquistato l’Italia.

Le previsioni per i prossimi giorni saranno quasi monotone. Il sole sarà prevalente al Centro-Sud, in Liguria, sulle Isole Maggiori e su tutto l’arco alpino e prealpino dove sembrerà addirittura di essere entrati in primavera. Nubi basse o nebbie invece interesseranno la Pianura Padana. Anche i famosi ‘giorni della merla’ che tradizionalmente dovrebbero essere i più freddi dell’anno, questa volta saranno probabilmente i più miti dell’inverno.

Con questa situazione le temperature massime, sempre sopra la media del periodo, misureranno valori tra 14 e 21 gradi al Centro-Sud, in Liguria e sui settori alpini, si manterranno piuttosto fredde e attorno ai 4-6°C sulla Pianura Padana, ma solo in presenza di nebbia o nubi basse. E la stasi atmosferica potrebbe protrarsi anche fin dopo il giorno della Candelora.

