Mesagne, ladri svaligiano appartamento e fuggono con la cassaforte

MESAGNE – Sono fuggiti portando via la cassaforte e tutto ciò che hanno trovato nell’appartamento: un commando composto da almeno quattro persone, che sicuramente sapevano bene cosa cercare ed erano perfettamente organizzate, ha svaligiato nel pomeriggio di domenica l’abitazione della vedova di un noto commercialista di Mesagne, nella centralissima via Epifanio Ferdinando. L’appartamento si trova sotto lo studio professionale. I ladri, giunti a bordo di un’Audi bianca, vestiti di nero e con il volto coperto da mascherine, hanno agito in pochi minuti senza il timore di essere visti. Penetrati nell’abitazione, alta almeno un metro e mezzo, l’hanno trasportata all’esterno caricandola nell’auto mentre qualcuno di loro si preoccupava di bloccare il traffico. Oltre al contenitore blindato i ladri avrebbero fatto razzia anche di tutto ciò che hanno trovato di valore in casa. Poi sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Mesagne che hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona. Potrebbe trattarsi della stessa banda di ladri “professionisti” che ha effettuato altri colpi rilevanti, nelle ultime settimane, anche nelle province vicine

