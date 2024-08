Fedez ricoverato al Perrino: Gioia ringrazia personale sanitario

”Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutto il personale sanitario dell’ospedale Perrino di Brindisi per la tempestività e l’attenzione dedicate al noto cantante Fedez, che ha recentemente condiviso la sua esperienza attraverso i social media”. Lo scrive in una nota Tommaso Gioia consigliere per la sanità di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

“Dopo il ricovero, Fedez è stato sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Con grande piacere accogliamo i complimenti espressi dal cantante nei confronti del nostro staff medico. Questo riconoscimento è un segnale positivo, ma è importante sottolineare che il nostro sistema sanitario presenta ancora lacune significative. Non vogliamo mostrare solo il lato roseo delle cose, soprattutto considerando la carenza di medici che stiamo affrontando. Chi mi conosce sa che ogni giorno combattiamo per una sanità più efficace ed equa per tutti i cittadini, senza fare distinzioni tra personaggi pubblici e non”, aggiunge Gioia.

“Desidero anche ringraziare personalmente i medici e tutto il personale sanitario per la professionalità e la passione con cui svolgono il loro lavoro. La loro dedizione è fondamentale per garantire un servizio di qualità e per affrontare ogni sfida con competenza. Infine, caro Fedez, la Puglia ti saluta e ti aspetta. Quando vorrai tornare, sappi che qui troverai un posto sicuro e accogliente”, conclude Tommaso Gioia.

